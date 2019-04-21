В Австралии уже посчитали голоса и назвали победителя второго тура

21 апреля, 2019, 18:09

На участковой избирательной комиссии в Австралии уже подсчитали голоса

Об этом сообщает посольство Украины в Австралии в Facebook.

Отмечается, что Петр Порошенко получил 72 голоса, а Владимир Зеленский - 26.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 99 избирателей (что на 26 граждан меньше, чем в первом туре), но 1 бюллетень признали недействительным.

Единственный участок в Австралии расположен в Канберре, голосование на нем началось еще в 23:00 20 апреля по киевскому времени.