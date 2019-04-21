Уилл Смит вместе с сыном зачитал рэп
21 апреля, 2019, 22:30
Голливудский актер порадовал своих поклонников на громком фестивале Coachella в США
Об этом сообщает Deadline.
Уилл Смит присоединился к своему сыну Джейдену Смиту на фестивале Coachella. Вместе с сыном он исполнил композицию "Icon".
Запись выступления актер выложил в своем Instagram, подписав, что "сделал это".
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