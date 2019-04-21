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Уилл Смит вместе с сыном зачитал рэп

Голливудский актер порадовал своих поклонников на громком фестивале Coachella в США

Об этом сообщает Deadline.

Уилл Смит присоединился к своему сыну Джейдену Смиту на фестивале Coachella. Вместе с сыном он исполнил композицию "Icon".

Запись выступления актер выложил в своем Instagram, подписав, что "сделал это".

 

Done Did 'dat! #coachella

Публикация от Will Smith (@willsmith)

 

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