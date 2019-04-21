Украинский фильм поборется в конкурсной программе Каннского кинофестиваля

21 апреля, 2019, 13:24

Полнометражный дебют EVGE ( "Домой") крымскотатарского режиссера Наримана Алиева покажут в программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля

Об этом сообщили в Госкино.

"Это большая честь - представить свою дебютную работу на Каннском фестивале. Об этом мечтает каждый кинематографист, и я не был исключением. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы этот фильм состоялся. Я благодарен всей команде, которая работала над проектом", - отметил Нариман Алиев.

Картина рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.

"Попадание украинской ленты крымскотатарского режиссера в конкурсную программу Каннского кинофестиваля - событие не только кинематографическое, но и социально-политическое. Уже второй год подряд фильм на важную для Украины тему прозвучит в рамках значимого кинособытия мира. Для нас это уже победа", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Главные роли в фильме «Домой» выполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером ленты стал Владимир Яценко ( "Дикое поле"), а производство взяла на себя кинокомпания Limelite. Фильм создан с помощью Министерства культуры Украины, а его международными продажами заниматься компания Wild Bunch.

"Участие фильма в конкурсе Каннского фестиваля - это профессиональная вершина для любого режиссера и продюсера. Очень редко в Un Certain Regard отбирают дебютные фильмы, и я рад, что нам с Нариманом - это лишь первый шаг. Мы будем бороться за победу в фестивали, и я уверен, что это только начало успешной фестивальной судьбе фильма. я также надеюсь, что это позволит оскаровский комитет в Украине рассмотреть возможность отбора EVGE ( «Домой») как фильма, достойно представит нашу страну в оскаровской гонке ", - добавил Владимир Яценко.

"Особый взгляд" - это вторая по значимости (после основного конкурса) программа Каннского кинофестиваля. В разное время в ней побеждали режиссеры Йоргос Лантимоса, Ким Ки Дук, Апичатпонг Верасетакул и другие.

Нариман Алиев - крымскотатарский режиссер, автор трилогии "Крымские истории" (короткий метр). Его фильм SENSIZ ( "Без тебя") был представлен в рамках Generation 14+ 66-го Берлинского кинофестиваля. В своих работах он исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.