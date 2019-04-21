Украинцам предлагают собрать книги для школ в зоне ООС

21 апреля, 2019, 10:16

Председатель общественной организации "Умное будущее нации" Анна Горбань призвала украинцев со всего мира присоединиться ко второму этапу акции по сбору книг для детей в зоне ООС "Совместное будущее через совместные книги"

Об этом сообщает "Укринформ".

Передавать можно сказки, школьную литературу для детей, энциклопедии, поэзию. Все книги могут быть на любом языке.

"Моя общественная организация создана для помощи детям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также находящимся в группе риска. Именно поэтому помощь этим детям является важнейшим для моей организации. Во-вторых, украинская нация - это очень умные люди, и еще с самого детства мне моя мама говорила, что ты очень много читать, ты очень много учиться для того, чтобы ты сама руководила своей жизнью, чтобы ты сама выбирала свой жизненный путь ", - отметила Горбань.

Она отметила, что сейчас на территории ООС огромное количество детей, которые не имеют возможности пойти и купить желаемую книгу. Но, по ее словам, детям обязательно нужно учиться для их светлого будущего.

"Я просто понимаю, что если и дальше наши дети будут учиться, и жить в таких условиях, то многие из них захотят эмигрировать. Но эмиграция это такой вопрос, они уедут из страны невежественными, и кем они будут, они будут служить другим нациям, как это, к сожалению, бывает. Но я хочу, чтобы наши дети оставались в нашей стране, развивались, потому что наша нация - это специалисты, которые ценятся во всем мире ", - сказала Горбань.

По ее словам, акция имеет целью не только привезти книги детям, но и объединить людей не только через общие книги, но и через общие эмоции и чувства.

"Для детей, которые сейчас находятся в том аду, вы понимаете, что для них взять в ручки книги, где будут описаны какие-то приключения, какое фэнтези, это мостик между тем адом, в котором он живет, к тем возможностям, которые он может получить в своей жизни. Именно поэтому мы собираем книги, потому что украинский потенциал должен развиваться ", - добавила председатель организации " Умное будущее нации".