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Ученые перевели древние пещерные надписи народа чероки

В пещере Маниту обнаружили надписи североамериканского народа чероки. В них описываются ритуалы и, судя по всему, послание для предков или сверхъестественных сущностей, которые, по поверьям коренных американцев, населяющих мир духов

Об этом говорится в журнале Antiquity.

Вскоре после изгнания с родины в 1830-х народ чероки с юго-восточных Соединенных Штатов оставил на стенах пещеры записи о тайных ритуалах.

Сегодня надписи чероки в пещере Маниту в Алабаме - популярная среди туристов достопримечательность. Между тем в них описаны ритуалы и верования - с помощью символов, обозначающих 85 гласных звуков. Черокийский ученый Секвойя разработал эту систему письма незадолго до изгнания его племени по Дороге слез - серии вынужденных переселений коренных американцев на Запад.

В 2006 году историки впервые заметили эти надписи, часть из которых была написана углем. Их исследование провела команда под руководством археолога Потому Дьюка Кэрролла.

Надпись, оставленная чероки в пещере Маниту, вспоминает ритуалы, проведенные в 1828 году перед важным духовным спортивным соревнованием, напоминающий современный лакросс.

Одна из надписей на стене внутри пещеры гласит: "Лидеры команды по стикболу на 30-й день их месяца апреля 1828". Кэрролл и его коллеги подозревают, что слово "их" обозначает европейских американцев.

Стикбол чероки - версия лакроссу, в которую команды играют для достижения духовного обновления. Как утверждают ученые, на стене отражены личные ритуальные приготовления команды перед игрой. Соседний надпись, скорее всего, относится к ритуалам перед игрой той же команды. В этом отрывке также упоминается духовный лидер команды Ричард Гесс - английское имя одного из детей Секвойя.

Другие надписи на потолке перед входом в пещеру могут быть религиозными посланиями предкам чероки или другим сверхъестественным существам. Они сделаны задом наперед, вероятно из-за того, что, по мнению ученых, предназначались существам, которые "живут в мире духов", куда, как верили чероки, можно было попасть только через пещеру Маниту.

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