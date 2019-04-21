Ученые научились получать электричество из снега
Об этом пишет Science Alert.
Технология Genius работает на принципах трибоэлектрического эффекта, при котором электроэнергия генерируется в результате контакта одного материала с другим. Материал, из которого сделан Genius, использует положительный заряд частиц снега. Снежинки могут отдать электроны в случае, если начинают взаимодействовать с отрицательно заряженной веществом.
За последние годы многие инженеры разработали аналогичные материалы, которые получают энергию из капель дождя, трения в автомобильных шинах и других процессов. Однако Genius станет первым устройством, работающим со снегом
"Снег уже заряжен, поэтому мы подумали, почему бы не взять другой материал с противоположным зарядом и не извлечь его для создания электричества?", - говорит Махер Эль-Кади, технический директор исследовательской компании Nanotech Energy.
Статическое электричество в Genius возникает в результате взаимодействия одного материала, который захватывает электроны, и другого, который отдает электроны.
Технология Genius ученые реализовали через силиконовый слой, который оказался лучшим проводником тока подобной силы. Во время исследований инженеры проверили силиконовый слой на велосипедном колесе и на подошве производного ботинка.
Полученный объем электричества не является огромным, однако в будущем будет легко встроить Genius в солнечные батареи для того, чтобы они генерировали электроэнергию и во время снежной погоды, когда солнечная эффективность сильно снижается.
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