Ученые научились получать электричество из снега

21 апреля, 2019, 14:20

Инженеры представили первое устройство Genius, с помощью которого можно добывать электричество из обычного снегопада

Об этом пишет Science Alert.

Технология Genius работает на принципах трибоэлектрического эффекта, при котором электроэнергия генерируется в результате контакта одного материала с другим. Материал, из которого сделан Genius, использует положительный заряд частиц снега. Снежинки могут отдать электроны в случае, если начинают взаимодействовать с отрицательно заряженной веществом.

За последние годы многие инженеры разработали аналогичные материалы, которые получают энергию из капель дождя, трения в автомобильных шинах и других процессов. Однако Genius станет первым устройством, работающим со снегом

"Снег уже заряжен, поэтому мы подумали, почему бы не взять другой материал с противоположным зарядом и не извлечь его для создания электричества?", - говорит Махер Эль-Кади, технический директор исследовательской компании Nanotech Energy.

Статическое электричество в Genius возникает в результате взаимодействия одного материала, который захватывает электроны, и другого, который отдает электроны.

Технология Genius ученые реализовали через силиконовый слой, который оказался лучшим проводником тока подобной силы. Во время исследований инженеры проверили силиконовый слой на велосипедном колесе и на подошве производного ботинка.

Полученный объем электричества не является огромным, однако в будущем будет легко встроить Genius в солнечные батареи для того, чтобы они генерировали электроэнергию и во время снежной погоды, когда солнечная эффективность сильно снижается.