У Зеленского пока нет кандидатов на должности министров обороны и иностранных дел
21 апреля, 2019, 21:01
Кандидатур на должности по президентской квоте в штабе Владимира Зеленского пока нет
Об этом заявил советник штаба Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике Руслан Рябошапка, передает LB.ua .
"Все кандидатуры всех людей озвучит Владимир Зеленский. Есть общая идея - возможно, я открою секрет, - что это не должны быть люди с внутреннего круга, это должен быть своего рода конкурс. Возможно, не публичный, но должно быть несколько кандидатур предложено Владимиру Зеленскому, и уже тогда будет избран, условно говоря, из трех лучший", - заявил он.
Напомним, что президент назначает двух членов Кабинета министров, министра обороны и министра иностранных дел.
- Напомним, что представитель команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что его "не интересует" возможное назначение на должность главы МИД.
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