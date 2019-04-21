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У Зеленского пока нет кандидатов на должности министров обороны и иностранных дел

Руслан Рябошапка
Кандидатур на должности по президентской квоте в штабе Владимира Зеленского пока нет

Об этом заявил советник штаба Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике Руслан Рябошапка, передает LB.ua .

"Все кандидатуры всех людей озвучит Владимир Зеленский. Есть общая идея - возможно, я открою секрет, - что это не должны быть люди с внутреннего круга, это должен быть своего рода конкурс. Возможно, не публичный, но должно быть несколько кандидатур предложено Владимиру Зеленскому, и уже тогда будет избран, условно говоря, из трех лучший", - заявил он.

Напомним, что президент назначает двух членов Кабинета министров, министра обороны и министра иностранных дел.

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