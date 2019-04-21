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У Зеленского пока не называют ключевых министров

Один из руководителей предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что до инаугурации не стоит называть фамилии людей, которые в случае победы шоумена могут возглавить министерства и ведомства

Об этом Разумков заявил журналистам, сообщает Укринформ .

"Мы раньше это говорили и сейчас говорим, что есть определенный риск для людей между первым и вторым туром, и даже после второго тура", - сказал Разумков.

К сожалению, отметил он, в Украине есть практика, когда людей "подставляют", и речь идет не только о простых людях, но и тех, кто может возглавить какое ведомство.

"Если сейчас кто-то из действующих офицеров будет назван на министра обороны или начальника Генерального штаба, то до инаугурации он может не дослужить. И вы это прекрасно знаете. Точно так же, как и представители спецслужб, точно так же и кадровые дипломаты", - сказал Разумкова.

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