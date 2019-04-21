Телемарафон "ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019" на "Еспресо". ПРЯМОЙ ЭФИР

21 апреля, 2019, 10:44

"ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019" - это горячие новости из Киева и регионов, включения с избирательных участков, ЦИК и штабов кандидатов, результаты экзит-полов, качественная аналитика и 48 часов прямого эфира

Спецпроект стартовал 21 апреля уже в восемь утра на телеканале "ЕСПРЕСО" вместе с открытием избирательных участков.

В 18 часов ведущие и компетентные эксперты начнут подводить первые итоги голосования.

Ровно в 20:00 зрители "ЕСПРЕСО" первыми узнают результаты Национального экзит-пола. А дальше - избирательная ночь, в течение которой ведущий телеканала Виталий Портников и его гости проанализируют выбор украинцев и его возможные последствия для страны.

Кто будет следующим президентом Украины? Остановит ли он войну с Россией? Сможет ли снизить тарифы? Продолжит реформы?

21 и 22 апреля ответы на эти вопросы вместе со зрителями "ЕСПРЕСО" будут искать ведущие телеканала - Егор Чечеринда, Сергей Руденко, Василий Зима и Виталий Портников в спецпроекте "ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2019".

В понедельник, 22 апреля, к спецпроекту присоединятся журналисты из киевского бюро Радио Свобода.