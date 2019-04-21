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Создатели спин-Оффа "Форсажа" показали новый трейлер

Вышел расширенный трейлер фильма "Гоббс и Шоу" от режиссера Дэвида Линча

Новый трейлер опубликован на YouTube.

Согласно новым видео, спин-офф покажет больше взрывов и шуток, а также на экране появятся мамы героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема. Эти актеры снова сыграют главные роли.

Режиссером новой картины стал Дэвид Линч. Над сценарием работали авторы "Форсаж" Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.

По сюжету сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэтхэм) в исполнении Ванессы Керби крадет у главного злодея картины (Идрис Эльба) определенный вирус, способный уничтожить половину человечества. "Черный супергерой" отправляется на поиски украденного, и теперь агенту Гоббсу (Дуэйн Джонсон) нужно объединиться с семейством Шоу, чтобы преодолеть антагониста и спасти мир.

Для этого команде понадобятся не только самые быстрые автомобили и мощное оружие, но также и помощь мам главных героев, одну из которых сыграла Хелен Миррен.

Премьера запланирована на 2 августа 2019 года.

Ранее студия показа первый трейлер спин-Оффа франшизы "Форсаж"

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