//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сэндвичи, настольный футбол и пинг-понг: как штабы кандидатов ожидают результатов выборов. Фоторепортаж

Штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко в ожидании результатов национального экзитпола, которые обнародуют в 20:00

В штабе Владимира Зеленского присутствующие общаются, сидят в баре и развлекаются настольными играми.

Напомним, гендиректор "1+1 медиа" Ткаченко приехал в штаб Зеленского "проведать кандидата".

Штаб Петра Порошенко:

Фото: Facebook Виталия Червоненко

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать