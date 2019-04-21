Сэндвичи, настольный футбол и пинг-понг: как штабы кандидатов ожидают результатов выборов. Фоторепортаж
21 апреля, 2019, 19:19
Штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко в ожидании результатов национального экзитпола, которые обнародуют в 20:00
В штабе Владимира Зеленского присутствующие общаются, сидят в баре и развлекаются настольными играми.
Напомним, гендиректор "1+1 медиа" Ткаченко приехал в штаб Зеленского "проведать кандидата".
Штаб Петра Порошенко:
Фото: Facebook Виталия Червоненко
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