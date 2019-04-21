Саакашвили обратился в СБУ с просьбой снять запрет на въезд в Украину
21 апреля, 2019, 23:06
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили обратился к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой снять запрет на въезд в Украину
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я хочу быть в Киеве", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Макси-ТВ" 21 апреля вечером.
По словам Саакашвили, у него уже есть билета на 22 апреля, но для начала с него должны быть сняты ограничения на въезд в страну.
- 1 апреля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не собирается приезжать в Украину, если действующий президент Украины Петр Порошенко пройдет во второй тур президентских выборов.
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