21 апреля, 2019, 23:06

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили обратился к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой снять запрет на въезд в Украину

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я хочу быть в Киеве", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Макси-ТВ" 21 апреля вечером.

По словам Саакашвили, у него уже есть билета на 22 апреля, но для начала с него должны быть сняты ограничения на въезд в страну.