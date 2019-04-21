С Коломойским рассчитаются Приватбанком. Порошенко обещает защитить украинцев в случае отмены его национализации

21 апреля, 2019, 21:11

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Наша команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы. Ибо очевидно, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвращением ПриватБанка. Отмена его национализации создаст риски для средств десятков миллионов вкладчиков - украинцев. И мы будем защищать десятки миллионов украинцев", - сказал он.