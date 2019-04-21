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С Коломойским рассчитаются Приватбанком. Порошенко обещает защитить украинцев в случае отмены его национализации

Президент Украины Петр Порошенко пообещал защищать украинцев в случае отмены национализации Приватбанка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Наша команда будет защищать стабильность финансово-банковской системы. Ибо очевидно, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвращением ПриватБанка. Отмена его национализации создаст риски для средств десятков миллионов вкладчиков - украинцев. И мы будем защищать десятки миллионов украинцев", - сказал он.

  • Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.
  • 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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