"Твое время пошло": заместитель главы Запорожского облсовета Марченко сфотографировал свой бюллетень
21 апреля, 2019, 19:40
Заместитель главы Запорожской областной Рады Владислав Марченко нарушил закон, продемонстрировав свой заполненный избирательный бюллетень
Фото бюллетеня Марченко опубликовал в Facebook.
На фото видно, что чиновник проголосовал за Владимира Зеленского. В своей заметке Марченко высказывается в поддержку кандидата, за которого проголосовал.
Координатор наблюдения Гражданской сети "Опора" за выборами в Запорожской области Анна Дворная рассказала, что такие действия Марченко можно расценивать как агитацию в день выборов в запретный период.
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