"Твое время пошло": заместитель главы Запорожского облсовета Марченко сфотографировал свой бюллетень

21 апреля, 2019, 19:40

Заместитель главы Запорожской областной Рады Владислав Марченко нарушил закон, продемонстрировав свой заполненный избирательный бюллетень

Фото бюллетеня Марченко опубликовал в Facebook.

На фото видно, что чиновник проголосовал за Владимира Зеленского. В своей заметке Марченко высказывается в поддержку кандидата, за которого проголосовал.

Координатор наблюдения Гражданской сети "Опора" за выборами в Запорожской области Анна Дворная рассказала, что такие действия Марченко можно расценивать как агитацию в день выборов в запретный период.