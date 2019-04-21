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"Твое время пошло": заместитель главы Запорожского облсовета Марченко сфотографировал свой бюллетень


фото: Facebook Владислав Марченко
Заместитель главы Запорожской областной Рады Владислав Марченко нарушил закон, продемонстрировав свой заполненный избирательный бюллетень

Фото бюллетеня Марченко опубликовал в Facebook.

На фото видно, что чиновник проголосовал за Владимира Зеленского. В своей заметке Марченко высказывается в поддержку кандидата, за которого проголосовал.

Координатор наблюдения Гражданской сети "Опора" за выборами в Запорожской области Анна Дворная рассказала, что такие действия Марченко можно расценивать как агитацию в день выборов в запретный период.

 

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