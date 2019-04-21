"Симпатии толпы за считанные дни могут превратиться в раздражение и ярость". Турчинов сравнил евангельскую Страстную неделя с ситуацией в Украине

21 апреля, 2019, 10:39

Описанные в Евангелиях последние дни жизни Иисуса Христа помогают многое понять из того, что сейчас происходит в Украине и мире

Об этом говорится в поздравлении христиан восточного обряда с Вербным воскресеньем, размещенном на странице секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова в Facebook.

Политик обращает внимание на то, что человеческие пристрастия и симпатии тяготеют к "бесполезности, неустойчивости и условности".

Кроме того, по его словам, как и две тысячи лет назад, так и сейчас большинство людей питает надежду улучшить свою жизнь "не тяжким трудом, а благодаря чуду".

Также миллион человек "желают изменить окружающий мир, не желая меняться сами".

Вот полный текст поздравления

"Сегодня праздник вхождения Иисуса Христа в Иерусалим.

Многие знают библейскую историю о том, как радовался народ, когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим. Как Ему кричали "Осанна!" И бросали под ноги одежду и пальмовые ветви те же люди, которые уже через несколько дней, не дождавшись желанных чудес, дармовой пищи, лечение и быстрых побед, требовали Его распять.

Эта история свидетельствует о бесполезности, неустойчивость и условность человеческих предпочтений и симпатий толпы, которые за считанные дни могут превратиться в раздражение и ярость.

Как и две тысячи лет назад, так и сейчас большинство людей питает надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду. Победить жестоких внешних врагов не ценой единения, сверхусилий и потерь, а странным образом - "убедительными аргументами" и харизмой очередного лидера.

Миллионы людей продолжают надеяться на решение своих сложных проблем, не прилагая к этому усилий, желают изменить окружающий мир, не желая меняться сами.

Как и две тысячи лет назад, так и сейчас настроение толпы, не получил удовлетворения своих прихотей, мгновенно превращается в оскаженилисть и жажду жестокой расправы.

Как и две тысячи лет назад, так и сейчас люди не понимают Христа, пришедшего в этот мир не для того, чтобы развлекать, кормить или лечить, а чтобы дать нам свободу - свободу от греха, дать нам возможность понять смысл собственной жизни, и одержать победу над грязью собственной души, и победу жизни над смертью!

С праздником, дорогие друзья ".