"От каждого голоса зависит судьба наших детей". Парубий призвал украинцев идти на избирательные участки
21 апреля, 2019, 13:25
Во время своего голосования на выборах президента голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что сегодняшняя погодная способствует тому, чтобы как можно больше граждан воспользовались правом голоса
Об этом передает Еспресо.TV .
"От каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины - какой она будет завтра", - отметил руководитель парламента.
Парубий напомнил, что сейчас украинцы "выбирают главнокомандующего" и "защищают евроатлантический выбор".
"Очень важно - в этот день прийти и выполнить свой гражданский долг", - отметил спикер ВР.
- Напомним, что по состоянию на 11:00 явка избирателей составляет 17,43% .
- Социологи из КМИС предусматривают сегодня общую явку не более, чем на 55%.
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