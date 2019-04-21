//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"От каждого голоса зависит судьба наших детей". Парубий призвал украинцев идти на избирательные участки

Во время своего голосования на выборах президента голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что сегодняшняя погодная способствует тому, чтобы как можно больше граждан воспользовались правом голоса

Об этом передает Еспресо.TV .

"От каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины - какой она будет завтра", - отметил руководитель парламента.

Парубий напомнил, что сейчас украинцы "выбирают главнокомандующего" и "защищают евроатлантический выбор".

"Очень важно - в этот день прийти и выполнить свой гражданский долг", - отметил спикер ВР.

  • Напомним, что по состоянию на 11:00 явка избирателей составляет 17,43% .
  • Социологи из КМИС предусматривают сегодня общую явку не более, чем на 55%.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 апреля, 2019 воскресенье

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать