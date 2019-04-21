"От каждого голоса зависит судьба наших детей". Парубий призвал украинцев идти на избирательные участки

21 апреля, 2019, 13:25

Во время своего голосования на выборах президента голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что сегодняшняя погодная способствует тому, чтобы как можно больше граждан воспользовались правом голоса

Об этом передает Еспресо.TV .

"От каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины - какой она будет завтра", - отметил руководитель парламента.

Парубий напомнил, что сейчас украинцы "выбирают главнокомандующего" и "защищают евроатлантический выбор".

"Очень важно - в этот день прийти и выполнить свой гражданский долг", - отметил спикер ВР.