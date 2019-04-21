"Новый "Король Лев" не будет только римейком старого мультика" - режиссер

21 апреля, 2019, 18:17

Режиссер киноадаптации популярного мультика Disney "Король Лев" Джон Фавро пообещал поклонникам, что удивит их новым фильмом

Об этом сообщает IndieWire.

После премьеры "Дамбо" студия Disney планирует поразить зрителей еще двумя киноадаптациями: "Король Лев" и "Аладдин".

Впрочем после показа трейлера, "Король Лев" получил не только восторженные отзывы, но и обвинения в том, что фильм станет лишь римейком с качественной компьютерной графикой.

Как отмечалось ранее, фильм полностью повторит сюжет мультика 1994 года. В новой ленте режиссер Джон Фавро возлагается на технологию VFX, которую он уже использовал в фильме "Книга джунглей". Животные будут выглядеть максимально реалистично.

Хотя с тизера и первого трейлера могло сложиться впечатление, что "Король Лев" практически кадр в кадр копирует анимационное творение Disney 1994 года, Джон Фавро в недавнем интервью заверил, что для него было важно рассказать эту историю в другом направлении и удивить зрителя. Хотя некоторые сцены настолько знаковые, что он оставит их.

"Оригинал был чрезвычайно хорошим, - сказал Фавро. - Поэтому задача стояла в том, чтобы рассказать историю по-другому, но оправдать ожидания людей и поразить их".

Главных героев озвучат Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам), Бейонсе (Нала), Билли Айкнер (Тимон), Сет Роген (Пумба). Муфаса, отец Симбы, разговаривать голосом Джеймса Эрла Джонса. Он озвучивал персонажа в мультфильме. Режиссером выступил Джон Фавро, снявший римейк "Книги джунглей" 2016 года.

Фильм стартует в прокате 19 июля 2019 года.