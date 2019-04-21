"Новый "Король Лев" не будет только римейком старого мультика" - режиссер
Об этом сообщает IndieWire.
После премьеры "Дамбо" студия Disney планирует поразить зрителей еще двумя киноадаптациями: "Король Лев" и "Аладдин".
Впрочем после показа трейлера, "Король Лев" получил не только восторженные отзывы, но и обвинения в том, что фильм станет лишь римейком с качественной компьютерной графикой.
Как отмечалось ранее, фильм полностью повторит сюжет мультика 1994 года. В новой ленте режиссер Джон Фавро возлагается на технологию VFX, которую он уже использовал в фильме "Книга джунглей". Животные будут выглядеть максимально реалистично.
Хотя с тизера и первого трейлера могло сложиться впечатление, что "Король Лев" практически кадр в кадр копирует анимационное творение Disney 1994 года, Джон Фавро в недавнем интервью заверил, что для него было важно рассказать эту историю в другом направлении и удивить зрителя. Хотя некоторые сцены настолько знаковые, что он оставит их.
"Оригинал был чрезвычайно хорошим, - сказал Фавро. - Поэтому задача стояла в том, чтобы рассказать историю по-другому, но оправдать ожидания людей и поразить их".
Главных героев озвучат Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам), Бейонсе (Нала), Билли Айкнер (Тимон), Сет Роген (Пумба). Муфаса, отец Симбы, разговаривать голосом Джеймса Эрла Джонса. Он озвучивал персонажа в мультфильме. Режиссером выступил Джон Фавро, снявший римейк "Книги джунглей" 2016 года.
Фильм стартует в прокате 19 июля 2019 года.
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