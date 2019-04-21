"Хватит насиловать страну!". FEMEN устроил оголонений протест во время голосования Зеленского

21 апреля, 2019, 12:13

Утром в воскресенье, 21 апреля 2019 года, полуобнаженная представительница женского движения FEMEN пришла в столичный избирательный участок №800489, на которой вместе со своей женой Еленой голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский