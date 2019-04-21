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"Хватит насиловать страну!". FEMEN устроил оголонений протест во время голосования Зеленского

Утром в воскресенье, 21 апреля 2019 года, полуобнаженная представительница женского движения FEMEN пришла в столичный избирательный участок №800489, на которой вместе со своей женой Еленой голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский

Обращаясь к политику, девушка выкрикивала лозунг "Хватит насиловать страну!", передает Деловая стопиця .

При этом окружающие потребовали вызвать полицию.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .

  • Зеленский уже воспользовался своим правом голоса - около 11:00 .
  • Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
  • Руководительница Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверяет, что 100% избирательных участков полностью обеспечены избирательными бюллетенями.
  • Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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