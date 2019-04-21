"Каждый год ездил в Канаду, но оставался в Украине". На львовском Лычаковском кладбище похоронили узника и исследователя советских лагерей Валентина Мороза

21 апреля, 2019, 09:35

20 апреля похоронили историка, диссидента, 83-летнего Валентина Мороза, который отсидел 13 лет советских лагерей

Провести его в последний путь возле часовни на улице Пекарской, 59 собралось до сотни человек. Большинство - старшего возраста. Это преподаватели из львовских университетов, руководители города и обладминистрации, пишет GazetaUA .

Среди присутствующих - Юрий Шехевич и Игорь Калинец.

"Был крайне правым. Очень критиковал СССР. Его взгляды повлияли на формирование наших антикоммунистических настроений, - говорит историк Иван Северянка. - В 1972 я с однокурсниками находился в нелегальном кружке, где читали запрещенные исторические труды, в том числе и его. В конце нас выгнали из университета . Когда Валентин Мороз вернулся в Украину, вместе работали на львовском радио. Имел непростой характер. Считал, его мнение является истиной. Даже взгляды Грушевского критиковал. Но студенты его любили. Был замечательным оратором. Говорил живо, логично, последовательно. Ко тажных 10 минут сыпал остротами ".

Справка

Мороз написал десятки исторических сборников, поэзии. Издал последние годы монографию в трех томах "Украина в двадцатом веке". Исследовал диссидентское движение, лагерные режима политзаключенных.

Умер дома 16 апреля . Накануне у него был день рождения.