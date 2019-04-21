"Чтобы надежда каждого оправдалась". Гройсман пожелал, чтобы будущее, за которое голосуют украинцы, было счастливым и успешным

21 апреля, 2019, 14:32

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что голосование во втором туре президентских выборов пройдет по высоким демократическим стандартам

Об этом он заявил во время брифинга на избирательном участке у себя дома в Виннице, где он сегодня, 21 апреля 2019 года, голосовал вместе с женой, информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас достоянием является свободный демократический выбор. Я глубоко убежден в том, что и сегодня выборы пройдут по высоким демократическим стандартам", - сказал Гройсман.

Он отметил, что сегодня все украинцы выбирают будущее, и пожелал, "чтобы будущее было счастливым, успешным, чтобы надежда каждого оправдалась".