"Чтобы надежда каждого оправдалась". Гройсман пожелал, чтобы будущее, за которое голосуют украинцы, было счастливым и успешным
21 апреля, 2019, 14:32
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что голосование во втором туре президентских выборов пройдет по высоким демократическим стандартам
Об этом он заявил во время брифинга на избирательном участке у себя дома в Виннице, где он сегодня, 21 апреля 2019 года, голосовал вместе с женой, информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас достоянием является свободный демократический выбор. Я глубоко убежден в том, что и сегодня выборы пройдут по высоким демократическим стандартам", - сказал Гройсман.
Он отметил, что сегодня все украинцы выбирают будущее, и пожелал, "чтобы будущее было счастливым, успешным, чтобы надежда каждого оправдалась".
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