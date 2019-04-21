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"Батька Махно", "Ляшко" и "Ульяна, как нам утолить эту боль?". Что пишут на бюллетенях украинцы

Во время голосования на участках отдельные избиратели портят свои бюллетени надписями и демонстрируют их в соцсетях

В день второго тура президентских выборов в Украине, избиратели, которые не поддерживают ни одного из кандидатов, портят свои бюллетени надписями.

Еспресо.TV собрало в соцсетях серию фотографий с различными надписями на избирательных бюллетенях.

"Пусть здравствует свободная Галичина!", - написал Юрко Зеленый.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук выложил на своей странице в Facebook бюллетень с надписью "Ляшко".

Другие же пользователи позволили себе различные надписи на бюллетенях.

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