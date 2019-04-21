"Батька Махно", "Ляшко" и "Ульяна, как нам утолить эту боль?". Что пишут на бюллетенях украинцы
21 апреля, 2019, 15:22
Во время голосования на участках отдельные избиратели портят свои бюллетени надписями и демонстрируют их в соцсетях
В день второго тура президентских выборов в Украине, избиратели, которые не поддерживают ни одного из кандидатов, портят свои бюллетени надписями.
Еспресо.TV собрало в соцсетях серию фотографий с различными надписями на избирательных бюллетенях.
"Пусть здравствует свободная Галичина!", - написал Юрко Зеленый.
Народный депутат Украины Игорь Мосийчук выложил на своей странице в Facebook бюллетень с надписью "Ляшко".
Другие же пользователи позволили себе различные надписи на бюллетенях.
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины . Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
- Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше числа избирателей.
- На 10:00 МВД зафиксировала более 100 заявлений о нарушении на участках.
- По данным ЦИК, по состоянию на 11:00 явка избирателей составила 17,43%.
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