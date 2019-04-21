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Президент клиники Eurolab прокомментировал скандал с анализами

Президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский пришел в штаб Владимира Зеленского и прокомментировал скандал со взятием анализов

Об этом сообщает Новое время.

Пальчевский заявил, что в штабе он находится просто как симпатизирующий Зеленскому.

На вопрос, сказалась ли история со сдачей Зеленским анализов в Eurolab на имидже клиники, Пальчевский ответил, что бизнес от этого только улучшился.

"С тех пор бизнес улучшился, имидж только окреп, а те, кто устроил эту провокацию - пусть это будет на их совести", - сказал Пальчевский.

Пальчевский уверяет, что Зеленский пришел в Eurolab как "обычный человек".

"Он пошел туда, потому что он знает, что там евростандарты, он сдавал там как обычный человек", - заверил он.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики была одним из условий проведения дебатов, которые выдвинул Зеленский.

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
  • Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.
  • В медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля.
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