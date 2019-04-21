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Представителей национального экзитпола не пустили на 6 участков

На шести избирательных участках не позволили работать интервьюерам Национального экзитпола

Об этом заявил глава Наблюдательного совета национального экзитпола'2019 Евгений Быстрицкий, передает Укринформ .

По данным КМИС, на 6 участков не допустили представителей экзитпола. Это невежество, ибо экзитпол не работает внутри участков, а на выходе из них. Также я хотел подчеркнуть, что, несмотря на результаты голосования, каждый процент чрезвычайно важен - экзитпол нацелен на то, чтобы не было фальсификаций", - рассказал Быстрицкий.

В то же время, PR-менеджер КМИС Татьяна Пясковская отметила, что глава участка на Закарпатье запретила работать экзитполу, хотя после объяснений работу интервьюеров восстановили, но передача данных не будет проводиться до 17:00. Похожая ситуация была и в Черкассах.

 

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