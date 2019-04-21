После выборов Кремль будет тянуть российское меньшинство Украины в Союзное государство России и Беларуси, - политолог Морозов
Об этом в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV рассказал независимый российский политолог и политэмигрант Александр Морозов, который сейчас живет в Чехии.
"Кремль явно запускает процесс такой новой фольги вокруг "русских трех государств". Теперь и Беларусь к этому подключилась", - отметил он.
Особенно явным это будет накануне и во время парламентской кампании.
"Здесь открываются большие возможности (для России - ред.)", - отметил он.
Потому что нынешняя президентская в Украине кампания, по словам Морозова, "очень сильно пробудила "русский мир" в Украине".
При этом политолог не сомневается в однозначности европейского выбора Украины, однако Москва попытается "раскалывать и раскачивать Украину этими выборами".
"Украина рассматривается (в Кремле - ред.) так: она не может пойти на Запад. Не может ... За любую цену. Как и Беларусь", - добавил Морозов.
В связи с этим, пояснил он, тем этническим россиянам, проживающим в Украине, пропаганда будет навязывать мнение о том, что они должны жить вместе с Россией по аналогии с "русскими Беларуси":
"Вот здесь есть русские России. А теперь мы говорим, что белорусов вообще нет, а это россияне в Беларуси. Все прямо. Что сейчас активно и делается. И это заново будет бросать тень на русских в Донбассе, условно говоря, и даже шире - на россиян в Украине ".
- Напомним, накануне проведения первого тура президентских выборов кандидат в президенты от "Оппозиционного платформы - "За жизнь" Юрий Бойко и кум Путина Виктор Медведчук совершили демонстративный визит в российскую столицу, где их принимали премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и глава правления "Газпрома" Алексей Миллер .
- Вместе с тем, несмотря на прогнозы некоторых экспертов, Бойко не прошел во второй тур.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-