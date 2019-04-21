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После выборов Кремль будет тянуть российское меньшинство Украины в Союзное государство России и Беларуси, - политолог Морозов

Независимо от того, кто станет новым украинским президентом, руководство РФ вскоре начнет реализацию сценария по разыгрыванию карты "россиян в Украине" в контексте своего нового геополитического проекта - реанимации Союзного государства России и Беларуси

Об этом в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV рассказал независимый российский политолог и политэмигрант Александр Морозов, который сейчас живет в Чехии.

"Кремль явно запускает процесс такой новой фольги вокруг "русских трех государств". Теперь и Беларусь к этому подключилась", - отметил он.

Особенно явным это будет накануне и во время парламентской кампании.

"Здесь открываются большие возможности (для России - ред.)", - отметил он.

Потому что нынешняя президентская в Украине кампания, по словам Морозова, "очень сильно пробудила "русский мир" в Украине".

При этом политолог не сомневается в однозначности европейского выбора Украины, однако Москва попытается "раскалывать и раскачивать Украину этими выборами".

"Украина рассматривается (в Кремле - ред.) так: она не может пойти на Запад. Не может ... За любую цену. Как и Беларусь", - добавил Морозов.

В связи с этим, пояснил он, тем этническим россиянам, проживающим в Украине, пропаганда будет навязывать мнение о том, что они должны жить вместе с Россией по аналогии с "русскими Беларуси":

"Вот здесь есть русские России. А теперь мы говорим, что белорусов вообще нет, а это россияне в Беларуси. Все прямо. Что сейчас активно и делается. И это заново будет бросать тень на русских в Донбассе, условно говоря, и даже шире - на россиян в Украине ".

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