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Порошенко проголосовал и призвал избирателей "руководствоваться разумом, потому что не смешно"


фото: twitter.com/poroshenko
Петр Порошенко заявил, что если во время сегодняшнего голосования не "руководствоваться разумом", то "сначала может быть немного смешно и весело", но впоследствии станет "больно"

Об этом он сказал общаясь с журналистами на избирательном участке, передает Еспресо.TV .

"Очень важно, чтобы во время голосования мы руководствовались разумом, потому что не смешно. Сначала может быть немного смешно и весело, но потом чтобы не было больно", - отметил кандидат в президенты.

Также он выразил уверенность в том, что нынешние выборы должны защитить те достижения в европейской и евроатлантической интеграции и продвижение в проведении реформ, которые были достигнуты в течение последних пяти лет.

«Не важна фамилия того, кто будет избран. Очень важны стратегия и путь, которым нация и государство, будут продолжать движение. И очень важно, очень важно, не потерять страну", - добавил Порошенко.

"Полагаюсь на мудрость украинского народа ... Политики - это такое. Народ является, согласно Конституции, носителем государственной власти", - подытожил он.

Голосовать Порошенко пришел с женой Мариной, сыновьями Алексеем и Михаилом, невесткой Юлией и внучками. На вопрос представителей СМИ о том, где голосуют его дочери, президент ответил, что они уже проголосовали 2 часа назад.

При этом свой день семья Порошенко начала с праздничной литургии по случаю Вербного воскресенья.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .

  • Зеленский воспользовался своим правом голоса около 11:00 .
  • Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
  • Руководительница Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверяет, что 100% избирательных участков полностью обеспечены избирательными бюллетенями.
  • Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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