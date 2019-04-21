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Помпео заверил обоих кандидатов в президенты в поддержании целостности Украины, - Уолкер


фото: chicagotribune.com
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским

При этом глава американского внешнеполитического ведомства выразил готовность работать с победителем голосования, сообщил в Twitter американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Кроме того, по данным Волкера, Помпео "подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого изберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и такой, что живет в безопасности, Украины".

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .

  • Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
  • Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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