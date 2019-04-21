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Перед голосованием Порошенко посетил с семьей литургию по случаю Вербного воскресенья


фото: Микола Лазоренко/president.gov.ua
Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с "благословенным праздником Воскресения", а также сообщил о том, что прежде чем посетить избирательный участок, он с женой Мариной и своими сыновьями Алексеем и Михаилом и невесткой Юлией присоединились к богослужению по случаю православного Вербного воскресенья

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .

  • Зеленский уже воспользовался своим правом голоса - около 11:00 .
  • Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
  • Руководительница Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверяет, что 100% избирательных участков полностью обеспечены избирательными бюллетенями.
  • Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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