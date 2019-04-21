Перед голосованием Порошенко посетил с семьей литургию по случаю Вербного воскресенья

21 апреля, 2019, 11:48

Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с "благословенным праздником Воскресения", а также сообщил о том, что прежде чем посетить избирательный участок, он с женой Мариной и своими сыновьями Алексеем и Михаилом и невесткой Юлией присоединились к богослужению по случаю православного Вербного воскресенья

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .