Папа Римский в своей пасхальной молитве вспомнил Донбасс
21 апреля, 2019, 16:18
Папа Римский Франциск выступил с ежегодной пасхальной речью, в которой выразил надежду на прекращение конфликтов во всем мире, в частности - на Востоке Украины
Об этом сообщает Радио Свобода.
В частности понтифик упомянул о последствиях вооруженной агрессии России на востоке Украины.
"Пусть эта Пасха принесет удовольствие народа восточных регионов Украины, которые страдают от непрерывного конфликта. Пусть Господь поможет инициативам гуманитарной помощи и направленных на достижение устойчивого мира", - сказал Франциск.
В начале своей речи он напомнил о войне в Сирии. Папа предостерег слушателей от равнодушия к ходу конфликта.
Франциск также выразил надежду на установление мира в Венесуэле, Йемене, во всей Африке, и в частности - Южном Судане
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