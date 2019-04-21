Папа Римский в своей пасхальной молитве вспомнил Донбасс

21 апреля, 2019, 16:18

Папа Римский Франциск выступил с ежегодной пасхальной речью, в которой выразил надежду на прекращение конфликтов во всем мире, в частности - на Востоке Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности понтифик упомянул о последствиях вооруженной агрессии России на востоке Украины.

"Пусть эта Пасха принесет удовольствие народа восточных регионов Украины, которые страдают от непрерывного конфликта. Пусть Господь поможет инициативам гуманитарной помощи и направленных на достижение устойчивого мира", - сказал Франциск.

В начале своей речи он напомнил о войне в Сирии. Папа предостерег слушателей от равнодушия к ходу конфликта.

Франциск также выразил надежду на установление мира в Венесуэле, Йемене, во всей Африке, и в частности - Южном Судане