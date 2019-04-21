Отдельные избирательные комиссии заполняют протоколы до окончания голосования, - КИУ
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.
"Отдельные комиссии уже начали заполнять протоколы о подсчете голосов, не дожидаясь завершения голосования. Так, в Херсоне (округ №182, участок №650742) руководители комиссии уже в 14.00 начали оформлять протокол о подсчете голосов. Хотя данных в протоколах еще нет, но члены комиссии уже в них подписались ", - говорится в сообщении.
Наблюдатели КИУ зафиксировали незаконное включение граждан в список избирателей. Так, в Николаеве (округ №127, участок №480762) члены комиссии включали граждан в список избирателей прямо в день голосования, что запрещено действующим законодательство. Свои действия члены комиссии объяснили тем, что им позволили делать такие действия в ОИК.
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