Отдельные избирательные комиссии заполняют протоколы до окончания голосования, - КИУ

21 апреля, 2019, 19:48

В Комитете избирателей Украины сообщили, что члены отдельных участковых избирательных комиссий начали заполнять протоколы, не дождавшись окончания голосования

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Отдельные комиссии уже начали заполнять протоколы о подсчете голосов, не дожидаясь завершения голосования. Так, в Херсоне (округ №182, участок №650742) руководители комиссии уже в 14.00 начали оформлять протокол о подсчете голосов. Хотя данных в протоколах еще нет, но члены комиссии уже в них подписались ", - говорится в сообщении.

Наблюдатели КИУ зафиксировали незаконное включение граждан в список избирателей. Так, в Николаеве (округ №127, участок №480762) члены комиссии включали граждан в список избирателей прямо в день голосования, что запрещено действующим законодательство. Свои действия члены комиссии объяснили тем, что им позволили делать такие действия в ОИК.