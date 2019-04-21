Netflix заплатит Бейонсе $ 60 млн за три проекта

21 апреля, 2019, 14:07

Бейонсе получит от Netflix $ 60 млн, в том числе за документальный фильм о ее перформансе "Coachella" в 2018 году

Об этом сообщает Variety.

Популярная американская певица плодотворно сотрудничает с Netflix. Так, в частности она приняла участие в фильме "Возвращение домой". Это документальная лента о закулисной жизни ее спектакля "Coachella". Фильм полностью подтвердил звание Бейонсе - Queen Bey.

За этот проект Бейонсе получит $ 20 млн. Она выступила исполнительным продюсером, сценаристом и режиссером.

Представители Бейонсе не ответили на запрос Variety прокомментировать информацию.