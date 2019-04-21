Netflix заплатит Бейонсе $ 60 млн за три проекта
21 апреля, 2019, 14:07
Бейонсе получит от Netflix $ 60 млн, в том числе за документальный фильм о ее перформансе "Coachella" в 2018 году
Об этом сообщает Variety.
Популярная американская певица плодотворно сотрудничает с Netflix. Так, в частности она приняла участие в фильме "Возвращение домой". Это документальная лента о закулисной жизни ее спектакля "Coachella". Фильм полностью подтвердил звание Бейонсе - Queen Bey.
За этот проект Бейонсе получит $ 20 млн. Она выступила исполнительным продюсером, сценаристом и режиссером.
Представители Бейонсе не ответили на запрос Variety прокомментировать информацию.
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