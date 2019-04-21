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Нарушения, зафиксированные во время голосования, на результаты выборов не повлияют, - МВД


фото: mvs.gov.ua
В Министерстве внутренних дел заявили, что нарушения во время голосования не носили системного характера и не повлияют на результаты выборов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

В Министерстве внутренних дел Украины отмечают отсутствие системных правонарушений, связанных с избирательным процессом при повторном голосовании на президентских выборах в Украине.

"Сейчас ситуация остается спокойной и находится под полным контролем правоохранительных органов. По состоянию на 16:00 в органы Национальной полиции поступило 816 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк на брифинге в Киеве.

По его словам, лидируют по количеству правонарушений Днепропетровская область, Киев и Донецкая область.

"Открыто 10 уголовных производств. 8 - незаконное использование избирательного бюллетеня и заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (Донецкая и Херсонская области)", - сказал Шкиряк.

Он также напомнил, что на одного из кандидатов в президенты составлен протокол об административном правонарушении.

"Массовых фальсификаций не зафиксировано. Правонарушения не носят системного характера. Никакого влияния на результат выборов не будут иметь", - подчеркнул Шкиряк.

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