Нарушения, зафиксированные во время голосования, на результаты выборов не повлияют, - МВД
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
В Министерстве внутренних дел Украины отмечают отсутствие системных правонарушений, связанных с избирательным процессом при повторном голосовании на президентских выборах в Украине.
"Сейчас ситуация остается спокойной и находится под полным контролем правоохранительных органов. По состоянию на 16:00 в органы Национальной полиции поступило 816 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк на брифинге в Киеве.
По его словам, лидируют по количеству правонарушений Днепропетровская область, Киев и Донецкая область.
"Открыто 10 уголовных производств. 8 - незаконное использование избирательного бюллетеня и заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (Донецкая и Херсонская области)", - сказал Шкиряк.
Он также напомнил, что на одного из кандидатов в президенты составлен протокол об административном правонарушении.
"Массовых фальсификаций не зафиксировано. Правонарушения не носят системного характера. Никакого влияния на результат выборов не будут иметь", - подчеркнул Шкиряк.
- Министерство внутренних дел по состоянию на 15:00 зафиксировало 690 нарушений во время голосования во втором туре президентских выборов.
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