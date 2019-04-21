На 11 избирательных участках завершилось голосование
21 апреля, 2019, 18:02
На 11 избирательных участках завершилось голосование на выборах президента Украины
Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга, передает РБК-Украина.
По ее словам, голосование уже завершено в посольстве Украины в Австралии, в республике Корея, в Японии, в КНР, Монголии, Малайзии, Шанхае, в республике Сингапур, посольстве Украины во Вьетнаме, королевстве Таиланд, Казахстане.
"По поводу зарубежного избирательного округа, где у нас уже завершилось голосования. Количество избирателей, внесенных в списки на избирательных участках, составляет 449 тыс. 175 человек. Мы видим, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром. По состоянию на 17:00 уже завершился процесс голосования на 11 избирательных участках ", - заявила Бернацкая.
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