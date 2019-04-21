Миграционная служба в день выборов выдала 15 тыс. ID-карточек, чтобы могли проголосовать

21 апреля, 2019, 18:54

В день второго тура президентских выборов, 21 апреля, государственная миграционная служба выдала более 15 003 ID-карточек, чтобы все могли проголосовать

Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Отмечается, что во время повторного голосования на очередных президентских выборах, миграционная служба организовала дежурство работников, которые выдавали уже изготовленные и доставленные в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карточек.

Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов гражданина Украины осуществляется в центрах предоставления административных услуг и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".