Миграционная служба в день выборов выдала 15 тыс. ID-карточек, чтобы могли проголосовать
21 апреля, 2019, 18:54
В день второго тура президентских выборов, 21 апреля, государственная миграционная служба выдала более 15 003 ID-карточек, чтобы все могли проголосовать
Об этом сообщает пресс-служба ГТС.
Отмечается, что во время повторного голосования на очередных президентских выборах, миграционная служба организовала дежурство работников, которые выдавали уже изготовленные и доставленные в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карточек.
Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов гражданина Украины осуществляется в центрах предоставления административных услуг и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".
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