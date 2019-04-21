МВД получило 940 сообщений о нарушениях на выборах

21 апреля, 2019, 18:31

По состоянию на 17:00 правоохранители зарегистрировали уже 940 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

По состоянию на 17:00 в полицию поступило почти 940 сообщений, связанных с выборами.

В связи с этим следственными подразделениями Национальной полиции открыто 12 уголовных дел. Кроме того, составлено 13 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере.