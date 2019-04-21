//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Луценко Порошенко: Выигрыш оппонента - победа твоего курса на настоящую демократию


фото: tsn.ua
Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя итоги президентских выборов, заявил, что Петр Порошенко заложил фундамент новой европейской Украины

Об этом Юрий Луценко написал в facebook.

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвизовые. Децентрализация. Украинизация. Томос. И даже выигрыш оппонента на выборах - победа твоего курса на настоящую демократию", - написал Луценко .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать