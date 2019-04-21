Луценко Порошенко: Выигрыш оппонента - победа твоего курса на настоящую демократию
21 апреля, 2019, 22:19
Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя итоги президентских выборов, заявил, что Петр Порошенко заложил фундамент новой европейской Украины
Об этом Юрий Луценко написал в facebook.
"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвизовые. Децентрализация. Украинизация. Томос. И даже выигрыш оппонента на выборах - победа твоего курса на настоящую демократию", - написал Луценко .
- Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский заявил, что Юрий Луценко покинет должность генерального прокурора Украины.
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