Луценко Порошенко: Выигрыш оппонента - победа твоего курса на настоящую демократию

21 апреля, 2019, 22:19

Об этом Юрий Луценко написал в facebook.

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвизовые. Децентрализация. Украинизация. Томос. И даже выигрыш оппонента на выборах - победа твоего курса на настоящую демократию", - написал Луценко .