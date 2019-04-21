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Квартал 95 планирует съемки уже без Зеленского


фото: REUTERS
"Студия Квартал 95" уже написала концерт без участия шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом "Новому времени" заявил представитель студии "Квартал 95" и штаба Зеленского Артем Гагарин, съемки без шоумена запланированы уже на 5 мая.

"Уже написан концерт и съёмки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95-й квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток ", - сказал Гагарин.

 

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