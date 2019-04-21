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Кто бы ни стал новым президентом, он должен будет "сделать очень-очень большие выводы", - Яценюк

От того, кого украинцы сегодня изберут президентом, будут ждать серьезных выводов и конкретных, решительных действий

Об этом в воскресенье, 21 апреля 2019 года, заявил председатель политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Еспресо.TV .

"После избрания президента Украины, кто бы им ни стал, на нем будет большая степень ответственности за будущее страны. Вызовы никуда не делись. Те проблемы, которые сегодня есть в Украине, они были вчера и они будут завтра. Только есть одна большая разница: с "вчера" надо сделать очень-очень большие выводы. И следствием этих выводов должны быть быстрые, качественные действия для успеха страны, для успеха каждого человека, который сегодня пришел на избирательный участок ", - пояснил он.

"Независимо от того, кто выиграет, новый президент должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента, и доказать, что должность главы украинского государства - это высокая ответственность, это переживание за судьбу страны и это конкретные действия по решению проблем каждого отдельно взятого человека ", - подчеркнул Яценюк.

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