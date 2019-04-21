Количество наблюдателей на участках во время второго тура уменьшилось, - КИУ
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook .
Такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях, говорится в сообщении.
По данным наблюдателей КИУ в г. Николаев на половине участков наблюдателей нет вообще. В Запорожье представители КИУ не заметили никакого другого наблюдателя на восьми участках. На ряде УИК в Черкассах нет никаких наблюдателей. В других случаях на участках, как правило, присутствуют только 1-2 наблюдатели.
Отмечается, что при этом официальное количество зарегистрированных наблюдателей является значительным. Так, от общественных организаций зарегистрировано 83 тыс. 230 наблюдателей, от кандидатов на пост президента - 6 тис.236 человек. Однако на участках работает гораздо меньше людей.
Следует учитывать, что общественным организациям и кандидатам на пост президента Украины не требовалось повторно регистрировать наблюдателей для голосования 21 апреля. Поэтому официально количество наблюдателей сохранилась со времени проведения голосования 31 марта, говорится в сообщении.
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины . Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
- Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше числа избирателей.
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