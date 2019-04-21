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Как Бейонсе: Ариана Гранде получила $ 8 млн за выступление на фестивале Coachella

25-летняя певица повторила прошлогодний рекорд Бейонсе на фестивале в США, получив $ 8 млн гонорара за 2 выступления

Об этом сообщает People.

С 12 по 21 апреля в США проходил культовый музыкальный фестиваль Coachella (Коачелла). В этом году одним из его хедлайнеров стала Ариана Гранде - она же оказалась самой молодой главной исполнительницей Coachella.

Ариана Гранде удивила и своим гонораром. Она заработала за свое выступление столько же, сколько в прошлом году получила Бейонсе - $ 8 млн.

Ариана исполнила дуэты с Ники Минаж и Пи Дидди, выступала с группой 'N Sync.

Кроме того, Бейонсе стала первой темнокожей звездой на фестивале, а Ариана Гранде - самым молодым хедлайнером шоу.

Коачелла - один из крупнейших, известнейших и наиболее прибыльных музыкальных фестивалей в Соединенных Штатах и во всем мире. Каждый новый фестиваль, который устраивали с 2013 по 2015 год, устанавливал новые рекорды по посещаемости и валовым доходам.

На Коачелла 2016 году было продано 198 тыс. билетов, а сумма прибыли составляла $ 94,2 млн. Успех мероприятия заключается в сочетании двух музыкальных фестивалей в одном: Stagecoach и Desert Trip. Фестиваль проводится компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния, расположенном в долине Коачелла.

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