Гендиректор "1+1 медиа" Ткаченко приехал в штаб Зеленского "навестить кандидата"
21 апреля, 2019, 15:43
Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко приехал в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского
Об этом сообщает издание TheБабель в своем Telegram-канале.
Ткаченко рассказал, что ему дали пропуск в штаб и он приехал навестить Владимира Зеленского.
Журналисты спросили, наведывался ли он к другому кандидату. Ткаченко заявил, что нет, ведь "нет такого желания".
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