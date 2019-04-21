Гендиректор "1+1 медиа" Ткаченко приехал в штаб Зеленского "навестить кандидата"

21 апреля, 2019, 15:43

Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко приехал в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом сообщает издание TheБабель в своем Telegram-канале.

Ткаченко рассказал, что ему дали пропуск в штаб и он приехал навестить Владимира Зеленского.

Журналисты спросили, наведывался ли он к другому кандидату. Ткаченко заявил, что нет, ведь "нет такого желания".