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Гендиректор "1+1 медиа" Ткаченко приехал в штаб Зеленского "навестить кандидата"

Александр Ткаченко
фото: скріншот з відео
Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко приехал в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского

Об этом сообщает издание TheБабель в своем Telegram-канале.

Ткаченко рассказал, что ему дали пропуск в штаб и он приехал навестить Владимира Зеленского.

Журналисты спросили, наведывался ли он к другому кандидату. Ткаченко заявил, что нет, ведь "нет такого желания".

 
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