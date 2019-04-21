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Дженнифер Лоуренс готовится к съемкам фильма, где сыграет ветерана войны в Афганистане

Обладательница "Оскара" и "Золотых глобусов" исполнит главную роль в дебютной ленте режиссера Лилы Ньюджбауер

Об этом сообщает Collider.

Известная американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме студии А24.

По сюжету, главная героиня (Лоуренс) возвращается домой после военной службы в Афганистане и полученного там сотрясения мозга. Ее состояние ухудшается, но героиня всеми силами пытается не потерять себя как личность.

Также в фильме сыграет Брайан Тайри Генри.

Режиссурой займется театральная постановщик Лила Ньюджбауер, сценарий напишет Элизабет Сандерс.

Съемки запланированы на июнь в Новом Орлеане.

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