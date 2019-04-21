Данилюк ответил, планирует ли возглавить МИД в случае победы Зеленского
21 апреля, 2019, 19:16
Представитель команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что его "не интересует" возможное назначение на должность главы МИД
Об этом сообщает УП.
Данилюк заявил, что является специалистом больше с внутренних преобразований и реформ.
"И перед тем, как строить внешние альянсы, надо показать, что Украина действительно меняется, что здесь происходят серьезные реформы. Все, что не было сделано при предыдущей власти - а мы понимаем, что это уже - предыдущая власть... это нужно будет сделать. Тогда и внешняя политика будет успешной", - заявил Данилюк.
- Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Александр Данилюк рассматривался командой Зеленского в качестве куратора международных отношений, финансов и банковского дела.
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