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Данилюк ответил, планирует ли возглавить МИД в случае победы Зеленского

Представитель команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что его "не интересует" возможное назначение на должность главы МИД

Об этом сообщает УП.

Данилюк заявил, что является специалистом больше с внутренних преобразований и реформ.

"И перед тем, как строить внешние альянсы, надо показать, что Украина действительно меняется, что здесь происходят серьезные реформы. Все, что не было сделано при предыдущей власти - а мы понимаем, что это уже - предыдущая власть... это нужно будет сделать. Тогда и внешняя политика будет успешной", - заявил Данилюк.

  • Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Александр Данилюк рассматривался командой Зеленского в качестве куратора международных отношений, финансов и банковского дела.

 

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