Данилюк ответил, планирует ли возглавить МИД в случае победы Зеленского

21 апреля, 2019, 19:16

Об этом сообщает УП.

Данилюк заявил, что является специалистом больше с внутренних преобразований и реформ.

"И перед тем, как строить внешние альянсы, надо показать, что Украина действительно меняется, что здесь происходят серьезные реформы. Все, что не было сделано при предыдущей власти - а мы понимаем, что это уже - предыдущая власть... это нужно будет сделать. Тогда и внешняя политика будет успешной", - заявил Данилюк.