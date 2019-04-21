Через месяц я оставлю пост президента страны: реакция Порошенко на экзитпол

21 апреля, 2019, 20:23

Петр Порошенко отреагировал на данные экзитпола, по которым он уступил на президентских выборах Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Никогда не сдавайся, никогда, никогда, никогда. Ни в малом, ни в большом. Никогда не сдавайся, если это не противоречит здравому смыслу. Именно этими словами Черчилля я руководствовался всегда, этими словами я руководствовался в 2014, когда получил опустошенную страну. Этими словами я руководствовался, когда решил снова баллотироваться. "Никогда не сдавайся", - слышу я сейчас, когда вижу результаты экзитполов. И эти результаты дают мне основание позвонить оппоненту и поздравить его с победой, как принято в цивилизованных странах", - сказал Порошенко.

Также Петр Порошенко признал поражение в президентских выборах.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решила большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я пойду из офиса Президента. Но я не ухожу из политики. Твердо хочу об этом заявить и объяснить почему", - заявил Порошенко.