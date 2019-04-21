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Боевики на Донбассе ранили украинского военного

С начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения

Об этом сообщается в Facebook ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Екатериновка с автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

 

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