Боевики на Донбассе ранили украинского военного
21 апреля, 2019, 18:50
С начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения
Об этом сообщается в Facebook ООС.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Екатериновка с автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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