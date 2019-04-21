Александр Пикалов рассказал, что в "Квартале" хочет играть Зеленского
21 апреля, 2019, 18:10
Один из давних друзей Владимира Зеленского рассказал о том, что будет с "Кварталом 95" в случае избрания Зеленского президентом
В случае избрания Владимира Зеленского президентом Украины "Квартал 95" изменит свою концепцию.
Об этом в интервью журналистам заявил актер Александр Пикалов, сообщает theBabel.
По его словам, в студии появятся новые актеры. "Вы будете удивлены, кого мы приютили".
На вопрос, кто теперь в "Квартале" будет играть президента, он ответил: "Думаю, я. Только надо немного похудеть".
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