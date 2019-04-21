20 апреля на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - 4 уничтоженных, 6 - раненых
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 21 апреля, текст которого распространен пресс-службой Министерства обороны Украины.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ведомстве.
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"Горячее" вчера было поблизости Павлополь, опытно, Песков, Авдеевки, Гнутово и рядом с хутором Вильным.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четырех оккупантов было уничтожено, шесть захватчиков - ранены", - отмечают в Минобороны.
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С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Справка
В течение прошлого 2018 на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.
- Летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
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