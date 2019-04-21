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20 апреля на фронте: с украинской стороны - без потерь, с российской - 4 уничтоженных, 6 - раненых


фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
20 апреля 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 21 апреля, текст которого распространен пресс-службой Министерства обороны Украины.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ведомстве.

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"Горячее" вчера было поблизости Павлополь, опытно, Песков, Авдеевки, Гнутово и рядом с хутором Вильным.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четырех оккупантов было уничтожено, шесть захватчиков - ранены", - отмечают в Минобороны.

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С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Справка

В течение прошлого 2018 на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.

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