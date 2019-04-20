История творческого пути за 5 минут: MONATIK представил самый масштабный клип в своей карьере

20 апреля, 2019, 12:12

Мультиартист и саунд-продюсер MONATIK представил новую видеоработу и главный сингл третьего сольного альбома "LOVE IT ритм"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Как отмечают на Facebook-странице музыканта, в клипе можно проследить "секретный код". "LOVE IT ритм" - это история пути артиста за десять лет жизни в Киеве, от первого шага до сих пор.

В клипе много образности. Герой в начале видео чувствует себя инопланетянином, подобно тому, как чувствовал себя сам музыкант, когда перебрался в столицу. Ковбой - это альтер-эго, твой внутренний герой, к которому ты пытаешься дотянуться, всегда уверен в себе и верный своему делу. Огонь - муза, идея, которой ты горишь, то же означает и розовый цвет в клипе. Самолет - момент, когда ты и твои мечты на высоте. Библиотека - знание, к которым ты стремишься, учась и развиваясь. Стадион - цель, которую ставит перед собой артист.

"LOVE IT ритм" войдет в будущий альбом MONATIK, презентация которого состоится на крупнейшем концертной площадке Украины - НСК "Олимпийский" 1 июня.

"Важной целью было создать стиль, очень запоминается, такой нужный настрой, добавить легкость в обыденность и ощущение праздника, но при этом удержать связь с мощным посылом трека и очень тонко, символически продемонстрировать жизненный путь одного человека. Для этого режиссер и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов: "поющие под дождем", "Забавная мордашка" и многие другие ", - говорится в комментарии к клипу.