Высокие каблуки и 17-килограммовый костюм: Кит Гарингтон рассказал о сложностях съемок в "Игре престолов"

20 апреля, 2019, 19:54

Звезда "Игры престолов" Кит Гарингтон, сыгравший в фэнтезийном сериале Джона Сноу, поделился, с какими трудностями ему пришлось сталкиваться ежедневно на съемочной площадке

Об этом актер рассказал в интервью Esquire.

Кит Гарингтон стал героем нового номера издания и дал откровенное интервью. Как признался звездный актер, тяжелый костюм и плохие погодные условия были не самыми сложностями, с которыми пришлось столкнуться.

Так, актеру приходилось ежедневно носить высокие каблуки, чтобы скорректировать рост.

"Мой костюм весил почти 17 кг, и этот вес мне приходилось носить на плечах весь день. Итак, 17-килограммовый костюм в течение 10 часов в день, а также меч, который добавляет еще два килограмма. Плюс ко всему этому, я ходил на высоких каблуках, потому что я низкий, а создатели хотели, чтобы я выглядел выше других актеров ", - отметил Кит.





Рост Гарингтона 173 см. На фото с красной дорожки видно, что он ниже некоторых актрис сериала. Впрочем, на экране персонаж Гарингтона не так отличается от коллег.