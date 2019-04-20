В Тернополе наркозависимый приятель жестоко убил 27-летнюю тату-мастера

20 апреля, 2019, 14:50

Во Львове задержали 25-летнего Андрея Горбатюка. Мужчина подозревается в убийстве 27-летней тату-мастера, которую 16 апреля нашли мертвой в Тернополе в квартире на улице Курбаса, 9

Перед началом заседания адвокат подозреваемого Андрей Литовчук просил судебное заседание сделать закрытым. Однако судья не удовлетворил ходатайство. Это первое судебное заседание, на нем выбирали меру пресечения для Горбатюка, пишет 20 минут Тернополь.

Прокурор - Игорь Кашлюк, следственный судья - Виктор Дзюбич. Адвокат подозреваемого просил о домашнем аресте или возможности внесения залога, но Андрея Горбатюка оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Пока судья был в совещательной комнате, в зал суда зашли дедушка, подруга погибшей Татьяны со своей мамой и бывший муж Руслан, который сразу спросил "Где Андрей (подозреваемый - ред.)?". Когда судья пришел объявлять решение и завели подозреваемого, Руслан пытался прорваться к нему с вопросами "Андрей, за что?". Началась чехарда с охраной.

Мужчину в наручниках вывели из зала.

Мама и бабушка Татьяны как раз возвращаются из-за границы.

После того, как судья огласил решение, журналисты начали расспрашивать у подозреваемого, что случилось в ту ночь и сожалеет ли он.

"Жалею, не то слово, - сказал подозреваемый. - Ничего не помню, пришел не к ней, а к ее бывшему мужу".

Рассказал, что его часто закрывали в реабилитационных центрах, а там ужасные условия, от которых, по его словам, "поехала крыша". По его словам, когда он слышит о реабилитационном центре, у него начинается паническая атака и он вообще ничего не понимает. Подозреваемый предполагает, что Татьяна могла что-то говорить и он испугался, что его заберут. На вопрос, принимает ли он наркотики - не ответил. Андрей рассказывает, что с Татьяной общались нормально, были в дружеских отношениях.

Издание отмечает со ссылкой на близких погибшей, что подозреваемый имеет репутацию человека с длительной наркотической зависимостью. Также у него есть влиятельные родители, которые могут попробовать его "отмазать".

Татьяне Подвашецкой было 27. С мужем они разведены. Женщина жила в собственной квартире на микрорайоне "Аляска" с двумя котами. Занималась тату, имела свой салон. Не пила алкоголь и не курила. Любила рисовать и мультфильмы. Занималась каратэ. Мечтала о семье. Так о ней говорят подруги и дедушка.

По словам дедушки, вся квартира убитой внучки - в крови. Она владела приемами самообороны, поэтому, наверное, защищалась.