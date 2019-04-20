В прифронтовой Красногоровке восстановили школу, обстрелянную российской артиллерией, а в Славянске достраивают областную психиатрическую больницу

20 апреля, 2019, 11:13

Из руин восстановлена современная опорная школа в Красногоровке. Она была обстреляна российской артиллерией 28 мая 2017 года

Об этом у себя на Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц, передает Еспресо.TV .

"Здание существенно укрепили: только для усиления стен и перекрытий смонтировано 25 тонн металлических конструкций!

Во время реконструкции построили еще один этаж, вскоре будут установлены два лифта (для маломобильных людей и отдельный - для пищеблока) практически готова современная котельная, которая кроме школы обогревать еще и детский сад и соседние здания (поскольку в результате обстрелов система отопления Красногоровки была разрушена).

Из областного бюджета на Красногоровский школу выделили 65 млн грн, на строительство котельной - еще 11 млн грн ", - рассказал он.

"Благодаря украинской армии, надежно сдерживает российского агрессора, имеем возможность возвращать прифронтовые города к мирной жизни", - подчеркнул Куц.

Кроме того, по словам чиновника, продолжаются работы по строительству главного корпуса областной психиатрической больницы в Славянске.

В прошлом году на этот объект направили 37 млн 698 тыс гривен (из них 26 млн 388 тыс - средства Государственного фонда регионального развития, 11 млн 309 тыс грн - областного бюджета).

В этом году объем капитальных вложений составит 148 063 000 из государственного и 44 млн 418 тыс гривен из областного бюджета.

Справка

Областная психиатрическая больница (город Славянск) была основана в 1958 году. Она расположена в поселке Семеновка города Славянска на участке площадью 11,5 га. В 2014 году в больнице функционировали 6 лечебных и 4 хозяйственные корпуса.

Во время активных боевых действий, которые продолжались с апреля по июль 2014 года, два корпуса были полностью разрушены, 4 - существенно повреждены.